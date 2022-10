Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations nationales de produits aquatiques ont rapporté au pays 9,39 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de cette année, soit une augmentation de 32,7% en glissement annuel, dépassant l'objectif fixé de 8,9 milliards de dollars en 2022.

Cela a été attribué à la hausse des exportations de pangasius et de crevettes grâce à la demande croissante sur les principaux marchés.

En effet, au cours des dix premiers mois de l'année, les exportations de pangasius sont estimées à 2,063 milliards de dollars et celles de crevettes, à 3,84 milliards de dollars, en hausse de 75,6% et de 20,3%, respectivement.

De janvier à septembre, les États-Unis, le Japon et la Chine ont été les trois plus grands importateurs de produits aquatiques du Vietnam, représentant 50,1% du total à eux seuls. Les exportations vers la Chine ont connu la plus forte hausse, de 85,2%. -VNA