Hanoi (VNA) - Les exportations de produits à base de noix de coco s’élevaient à 900 millions de dollars l’an dernier et devraient atteindre un milliard de dollars cette année, selon l’Association vietnamienne de la noix de coco (VCA).

Photo: nongnghiep.vn

Le secrétaire général par intérim de la VCA, Cao Ba Dang Khoa, a déclaré que le pays s’est hissé à la quatrième place en Asie en termes d’exportations de noix de coco, ajoutant que toutes les parties de cocotier sont utiles.La filière a développé quelque 200 produits comme huile, lait de coco, noix de coco fraîche, bonbons, lampes, bols, écuelles, louches, fourchettes, tapis, cordages, charbon de boisElle a investi dans les technologies de production pour fabriquer des produits de qualité internationale et exporter vers de nombreux marchés, y compris les plus exigeants.Les entreprises ont exporté du bois de noix de coco, et de nombreuses entreprises signalent désormais d’importantes commandes à l’exportation pour ce bois et la coque de noix de coco pour la fabrication d’objets artisanaux, a-t-il fait savoir.L’Association se coordonne avec plusieurs industries et localités pour organiser des activités visant à accroître la capacité de production et à créer des marques pour les produits à base de noix de coco, a-t-il poursuivi.Avec une commercialisation appropriée, les produits à base de noix de coco gagneraient du terrain sur les marchés internationaux. L’Association prévoit d’ouvrir des bureaux dans plusieurs villes et provinces, a-t-il indiqué.Le secrétaire général par intérim de la VCA a cependant fait remarquer que la filière est confrontée à des défis, notamment l’absence d’un ensemble autonome de normes et de règles pour les variétés de noix de coco et la traçabilité de l’origine du bois, a-t-il déclaré.Le Vietnam compte 175.000 hectares de cocotiers, principalement dans le delta du Mékong et la côte centrale, le premier représentant près de 80%.- VNA