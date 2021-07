Photo : moit.gov.vn



Hanoï (VNA) - Au cours du premier semestre, le Vietnam a exporté 155.000 tonnes de poivre pour 500 millions de dollars, soit une baisse de 6,7% en volume mais une hausse de 40,6% en valeur en un an, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.



Selon les estimations, en juin, le pays a exporté 34.000 tonnes de poivre pour 120 millions de dollars, en hausse de 21,6% en volume et de 25,2% en valeur par rapport à mai.



Il est prévu que les exportations de poivre du Vietnam dans les temps à venir seront assez favorables en raison de la demande accrue des partenaires. Les prix du poivre ont tendance à augmenter en raison d'une offre restreinte.



Au cours des cinq premiers mois, les exportations de poivre vers de nombreux marchés ont augmenté par rapport à la même période en 2020, comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Pakistan, les Pays-Bas, la République de Corée, les Philippines… -VNA