Les exportations d’octopus et calmars congelés du Vietnam vers le Japon ne cessent d'augmenter.



Hanoi (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de poulpes du Vietnam vers le Japon ont atteint 61,3 millions de dollars, soit une hausse de 11,3% par rapport à la même période l’année dernière.



Selon le rapport rendu public lundi 22 juillet par l’Association de la transformation et des exportations des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en mai 2019, les exportations vers le Japon ont atteint 15,2 millions de dollars, en hausse de 16,5%. Le Japon conserve toujours son rang de deuxième pays important le plus de calmars et de poulpes du Vietnam, représentant 25,5% de la valeur totale des exportations de calmars et de poulpes du Vietnam vers les marchés internationaux.



En ce qui concerne les poulpes transformés du Japon, le Vietnam figure parmi les 4 principaux fournisseurs, derrière la Chine, le Pérou et la Thaïlande, devant la République de Corée et l’Espagne. La Chine occupe une place prépondérante dans ce secteur avec 88% des parts d'importations japonaises, le Vietnam n'en représente que moins de 2%.



Les principaux types d’octopus et de poulpes vietnamiens exportés vers le Japon au cours des premiers mois de cette année comprennent des calmars congelés, des calmars coupés en tranches, en rouleaux, des calmars filets congelés, des seiches congelées, calmars coupés en peigne, seiche transformée, calmars à sushi, poulpe pané, etc. -CVN/VNA