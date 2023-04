Hanoi (VNA) – De janvier à mi-mars, les exportations de pangasius du Vietnam vers l’Arabie saoudite se sont chiffrées à 4,3 millions de dollars, 13% en glissement annuel.

Transformation de pangasius. Photo: Vnbusiness

Par rapport à la même période de l’année dernière, la part de marché de ce produit vietnamien dans les importations totales de l’Arabie saoudite a légèrement augmenté, de 0,8 à 1%.Actuellement, ce marché se classe au 2e rang au Moyen-Orient et au 18e rang mondial en termes d’importation de pangasius du Vietnam.En raison de l’inflation élevée dans le monde, de nombreux pays du Moyen-Orient ont baissé leurs importations de pangasius du Vietnam. Cette croissance considérable en Arabie saoudite constitue un signe positif.L’Arabie saoudite n’a pas d’industrie de la pêche et elle ne peut pas développer l’aquaculture à cause de conditions pédoclimatiques difficiles. Elle est considérée comme un débouché prometteur pour les produits aquatiques du Vietnam, dont les pangasius.En particulier, ce pays est toujours le "marché leader" au Moyen-Orient, ses mesures politiques pourraient affecter d’autres marchés de la région. Par conséquent, la promotion des exportations des produits aquatiques du Vietnam vers l’Arabie saoudite est d’une grande importance. – CPV/VNA