Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations de pangasius ont fortement chuté au cours des deux premiers mois de 2023, après avoir établi un record l'année dernière. Cependant, des experts prévoient toujours qu’en renforçant l'autonomie en approvisionnement en matières premières, les exportateurs nationaux pourraient surmonter des difficultés et leurs exportations devraient se relancer au troisième trimestre.Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), entre janvier et février, les exportations de pangasius ont connu un recul de 38%, atteignant 240 millions de dollars. La société de valeurs mobilières de la banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (VCBS) prévoit que la demande en pangasius continuerait de baisser sur la plupart des marchés jusqu'au troisième trimestre 2023.Les prix à l'exportation augmenteront probablement à nouveau à partir du troisième trimestre lorsque la consommation augmentera en prévision des fêtes de fin d'année. Dans le même temps, l'économie chinoise se rouvre et se redresse progressivement, de sorte que la consommation devrait croître progressivement dans l’avenir.Le prix du poisson cru est sur une tendance à la baisse, mais le prix des aliments aquacoles n'a montré aucun signe de ralentissement. La filière aquacole du Vietnam dépend encore des aliments importés. Donc si le taux de change continue d'augmenter en 2023, cela affectera les coûts des intrants.