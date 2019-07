Les exportations de noix de cajou du Vietnam vers la Chine en forte hausse au cours des six premiers mois de 2019.



Hanoi, 24 juillet (VNA) - En juin 2019, les exportations de noix de cajou du Vietnam vers le marché chinois ont augmenté de 143,8% en volume et de 104,2% en valeur par rapport à juin 2018, atteignant 6,6 milliers de tonnes, soit une valeur équivalente de 51 millions de dollars.Selon le dernier rapport rendu public par le Département général des douanes, en juin 2019, les exportations totales de noix de cajou ont atteint 39.200 tonnes, pour un montant de 275,61 millions de dollars, en baisse de 4,6% en volume et de 8,6% en valeur par rapport au mois de mai 2019, une hausse de 21,4% en quantité mais une baisse de 6% en valeur par rapport à juin 2018. Au cours des six premiers mois de 2019, les exportations de noix de cajou ont atteint 195.700 tonnes, pour une valeur estimée à 1.489 milliard de dollars, en hausse de 12,2% en volume, mais en baisse de 12,1% en valeur par rapport aux six premiers mois de 2018.À part, sur les six premiers mois de 2019, les exportations de noix de cajou vers la Chine ont augmenté de 53,2% en volume et de 24,8% en valeur par rapport à la même période de 2018, pour un volume de 28.200 tonnes, soit une valeur de plus de 221 millions de dollars.À ce jour, les noix de cajou vietnamiennes sont exportées vers 27 pays et territoires, notamment aux États-Unis, en Chine, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Sur les six premiers mois de 2019, la quantité de noix de cajou exportée vers ces pays précités représente 64,6% en volume et 64,3% du volume total des exportations, dont le plus grand volume exporté vers les États-Unis est estimé à près de 64 mille tonnes, atteignant quelque 481 millions de dollars, en baisse de 4,06% en volume par rapport aux six premiers mois de 2018. - CVN/VNA