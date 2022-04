Photo: Congthuong

Hanoï (VNA) - Après une baisse en février 2022, les exportations nationales de manioc et de produits dérivés repartent à la hausse.

Selon l'Office général des statistiques, on estime qu'en mars 2022, environ 450.000 tonnes de manioc brut et produits dérivés ont été exportées, d'une valeur de 202 millions d’USD, soit une augmentation de 51% en volume et de 79,1% en valeur en un an.



Au cours des 3 premiers mois de 2022, les exportations sont estimées à environ 970.000 tonnes, atteignant 420 millions d’USD, en baisse de 0,6% en volume mais en hausse de 15,5%.



La Chine est actuellement le plus grand marché d'importation de manioc et d'amidon de tapioca au monde et également le plus grand marché pour le manioc et produits à base de manioc du Vietnam avec environ 95% du volume total de ses exportations.



Plus de 65% du manioc vietnamien et de ses produits exportés vers le marché chinois se font sous la forme de livraisons à la frontière, par les postes-frontières de Lang Son, Quang Ninh et Lao Cai. - CPV/VNA