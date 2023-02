Bangkok (VNA) – Les exportations de la Thaïlande vers la Russie ont chuté de 43,3 % à 585,44 millions de dollars en 2022, a rapporté le 21 février le Département du commerce international du ministère thaïlandais du Commerce.

Photo d'illustration : The Nation

La tendance devrait se poursuivre cette année.

Les 10 principales exportations thaïlandaises vers la Russie étaient les véhicules, les pneus, les machines et les pièces mécaniques, les fruits en conserve et transformés, les machines et les composants mécaniques, l'huile raffinée, les fruits de mer en conserve, le caoutchouc transformé, le riz et les assaisonnements alimentaires.

Les voitures, les équipements et les composants, qui sont des produits de grande valeur et ont toujours été le premier produit d'exportation de la Thaïlande sur le marché russe, représentent 30 % de toutes les exportations thaïlandaises vers la Russie, a déclaré Phusit Ratanakul Sereroengrit, directeur général du Département.

Cependant, la valeur des exportations automobiles thaïlandaises vers la Russie a chuté de 74,01 %, passant de 10,2 milliards de baths (environ 295 millions de dollars) en 2021 à 2,6 milliards de baths en 2022.

Les exportations d'équipements et d'accessoires automobiles devraient rebondir en 2023, en particulier les pièces automobiles, très demandées en Russie.

Cependant, la valeur des exportations thaïlandaises vers la Russie continuera de fluctuer fortement en raison du conflit russo-ukrainien, selon Phusit Ratanakul Sereroengrit. - VNA