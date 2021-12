Transformation de la noix de cajou. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En 2021, la filière de la noix de cajou vietnamienne doit confronter à de grandes évolutions, notamment la distanciation sociale en raison de l’épidémie de COVID-19, la pénurie de conteneurs, la forte hausse des coûts logistiques.



Toutefois, les exportations nationales de noix de cajou en 2021 devraient atteindre 577.400 tonnes pour 3,63 milliards de dollars, en baisse de 13% en montant et de 12% en volume sur un an, selon les statistiques du Département général des douanes.



En novembre et décembre, le prix moyen à l'exportation des noix de cajou est estimé à 6 500 dollars/tonne, en hausse de 0,2% par rapport à la même période en 2020. S'y ajoute que le 4e trimestre est la haute saison de la consommation de la noix de cajou avec la forte augmentation des importations par les Etats-Unis, l’Europe, la Chine, etc.



En même temps, dans le pays, la production et la transportation de la noix de cajou sont plus favorables grâce à l’assouplissement de la distanciation sociale. Ainsi, les exportations vietnamiennes de ce produit au 4e trimestre retrouveront leur rythme, réalisant l’objectif fixé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Selon les experts, la hausse des exportations de la noix de cajou s’est expliquée par un grand effort des producteurs et des exportateurs. En effet, cette année, malgré des évolutions complexes de l’épidémie dans les viles et provinces du Sud, les exportations de la noix de cajou connaissent une croissance grâce à la bonne production et à la bonne transformation, a affirmé Ta Quang Huyen, vice-président de l'Association de la noix de cajou du Vietnam.



Photo: VNA



A ce jour, la noix de cajou vietnamienne est présente dans plus de 90 pays et territoires. Il s’agit d’une grande opportunité pour la filière de se rétablir face à l’épidémie de COVID-19.



Parmi les importateurs, les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde demeurent encore les principaux marchés de la noix de cajou vietnamienne. En Europe, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les deux plus gros importateurs de ce produit. Dans le contexte de la forte augmentation des coûts logistiques ces derniers mois, la filière de la noix de cajou vietnamienne s'oriente vers la Chine, le Japon et certains marchés de l’Union européenne, en élargissant le mode de transport.



Selon l'Association de la noix de cajou du Vietnam, les Etats-Unis sont toujours le plus grand débouché de la noix de cajou vietnamienne avec les importations en 2020 estimées à 149.000 tonnes pour plus de 880.600 millions de dollars, représentant près de 30% des exportations totales de ce produit vietnamien. L’Europe occupe la deuxième place avec plus de 24%, devant la Chine avec plus de 14%. -VNA