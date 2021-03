Au port international Tan Cang - Cai Mep. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des deux premiers mois de 2021, les exportations de marchandises de Ho Chi Minh-Ville sont estimées à 7,6 milliards de dollars, soit une hausse de 26,5% en glissement annuel.

La Chine reste le plus grand marché d’importation de la ville avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars (+31,6% en un an), suivie par les États-Unis avec 1,1 milliard de dollars et Hong Kong (Chine) avec 737 millions de dollars.

La mégapole du Sud s'est fixée un objectif de 48,1 milliards de dollars d'exportation cette année. -VNA