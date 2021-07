Photo: baodautu

Hanoï (VNA) - Les fruits et légumes étaient l'un des groupes de marchandises ayant enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars au premier semestre de l'année.

Selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit), les exportations nationales de fruits et légumes ont atteint plus de 360 millions de dollars en juin et plus de 2,063 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse respectivement de 38% et de 17,7% en glissement annuel.

Avec ce rythme de croissance, ce secteur peut atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de quatre milliards d'ici la fin de 2021, a déclaré Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de la VinaFruit.

Les exportations vers la Chine et des marchés exigeants tels que l'Union européenne, les États-Unis, la République de Corée, le Japon…ont connu une forte relance. Le Vietnam a exporté pour 1,25 milliard de dollars de fruits et légumes vers la Chine, soit une hausse de 16,2% sur un an.

A ce jour, neuf fruits vietnamiens sont exportés en Chine dont fruit du dragon, pastèque, litchi, longane, banane, mangue, fruit du jacquier, ramboutan et mangoustan. -VNA