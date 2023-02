Hanoi (VNA) – Les exportations de fruits et légumes pourraient croître de 20% cette année pour atteindre 4 milliards de dollars contre près de 3,4 milliards de dollars en 2022, dopées par la réouverture de la Chine et la hausse des commandes.

De plus de plus de fruits vietnamiens ont réussi à conquérir des marchés étrangers exigeants. Photo: baodautu.vn

La croissance de la filière des fruits et légumes est favorisée par l’exportation officielle des produits phares tels que banane, durian, citron, pomelo et longane vers la Chine, le Japon et la Nouvelle-Zélande.Dès la réouverture de la Chine au début de cette année, le plus grand importateur de fruits et légumes vietnamiens, la filière dispose de nombreuses opportunités pour augmenter ses exportations.De plus, une série de produits agricoles vietnamiens, dont fruits, bénéficient d’un large accès au marché chinois à la suite de la signature des protocoles d’accord d’exportation officielle lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en Chine à la fin octobre 2022.Avec la réouverture de la Chine, les exportateurs de légumes et fruits sont grandement facilitées, a déclaré le secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit), Dang Phuc Nguyên.Les marchandises seront exportées en plus grande quantité, dédouanées plus rapidement, leur qualité est mieux assurée et l’efficacité économique sera plus grande qu’en 2022, a-t-il expliqué.Dès la réouverture de la Chine, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont profité de l’occasion pour stimuler les ventes sur ce marché.