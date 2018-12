Hanoi, 14 décembre (VNA) – La valeur des exportations de la province de Dông Nai (Sud) a atteint 18,6 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 11,7% par rapport à 2017.

Les exportations essentielles sont les textiles et habillements, les chaussures, les produits électroniques et agricoles, les machines et équipements, l’acier, ... Les marchés d’exportations traditionnels restent la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée, la Belgique, l’Allemagne, la Russie…

Dông Nai a également importé pour environ 2,6 milliards de dollars de produits chimiques et de produits alimentaires pour les animaux, ...

La province de Binh Phuoc (Sud) a réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 2,24 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 6% par rapport à 2017. Le chiffre d'affaires à l’importation s'élève quant à lui à 1,4 milliard de dollars.

De plus, le fonds d’investissement étranger à Dông Nai a considérablement augmenté.

La province de Dak Nông (hauts plateaux du Centre), pour sa part, a enregistré 1,158 milliard de dollars à l'exportation, soit 116% du plan annuel et une hausse de 12% sur un an. Il s’agit d’un chiffre record jusqu’ici. - VNA