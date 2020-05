La transformation des crevettes vietnamiennes pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Cette année, les exportations de crevettes du Vietnam devraient atteindre 3,8 milliards de dollars contre 3,5 milliards prévus initialement, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Malgré la pandémie de COVID-19, la valeur totale des exportations de crevettes au cours des trois premiers mois a augmenté de 1,8% en glissement annuel pour atteindre 628,6 millions de dollars. Certains marchés d'exportation clés ont enregistré une croissance importante, en particulier Japon et États-Unis.

Au cours de cette période, le Japon est devenu le premier importateur de crevettes vietnamiennes, pour une valeur de 132 millions de dôngs, +8,4% sur un an. Les États-Unis se sont classés deuxièmes en raison de la demande accrue en produits alimentaires essentiels pendant la pandémie. Entre janvier et mars, le Vietnam a expédié des crevettes vers les Etats-Unis pour 115,5 millions de dollars, +18,2% en glissement annuel.

Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP, a déclaré que le contrôle efficace de l’épidémie par le gouvernement vietnamien ouvrait des opportunités d’exportation de crevettes. En particulier, la confiance des importateurs s’est bien améliorée. L’économie s’est rétablie rapidement, le secteur de crevettes devrait augmenter ses parts de marché.

En plus, les taxes des crevettes vietnamiennes importées vers les Etats-Unis seront supprimées cette année et ce produit bénéficiera de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne.

Avec ces opportunités, les exportations nationales de crevettes devraient augmenter fortement dans les mois à venir. -VNA