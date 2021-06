Hanoi, 29 juin (VNA) - Malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, les exportations de crevettes des provinces du delta du Mékong ont fortement augmenté cette année grâce aux efforts déployés à la fois par les autorités et les entreprises.

Une usine de transformation des crevettes pour les exportations. Photo : baodau.com

Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam, les exportations vietnamiennes se sont élevées à quelque 3,3 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois, en hausse de 14% en glissement annuel.

Les exportations de crevettes ont représenté près de 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 14%.

Les produits aquatiques du Vietnam sont exportés vers plus de 120 marchés, les États-Unis, le Japon, l'UE, la Chine, la Corée, l'ASEAN et l'Australie étant les plus grands débouchés.

La demande de crevettes a considérablement augmenté sur de nombreux marchés, tandis que l'offre de l'Inde, de la Thaïlande et de certains autres pays a chuté en raison de la crise sanitaire de COVID-19.

Selon les entreprises de produits aquatiques, les exportations de crevettes vers les États-Unis continueront d'augmenter cette année. Elles s'attendent également à une augmentation des exportations vers l'UE, principalement de crevettes à pattes blanches.- VNA