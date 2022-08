Hanoi (VNA) – Les exportations de crabes du Vietnam ont atteint plus de 111 millions de dollars, en hausse de 41% entre le 1er janvier et 15 juillet par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Les crabes vietnamiens ont connu une importante croissance en termes d’exportation du début d’année jusqu’au 15 juillet. Photo: VNA

Selon le dernier rapport rendu public le 16 août par la VASEP, au 2e trimestre de cette année, les exportations de crabes du Vietnam ont continué d’augmenter, mais le taux de croissance a ralenti par rapport au trimestre précédent.



Les quatre principaux marchés qui importent le plus de crabes du Vietnam sont la Chine, les États-Unis, le Japon et la France, représentant plus de 92% de la valeur totale des exportations.



Plus précisément, les exportations de crabes du Vietnam vers la Chine jusqu’au 15 juillet ont atteint 37 millions de dollars, en hausse de 76% par rapport à la même période de l’an dernier. Les exportations de crabes vers la Chine ont continué de croître au 2e trimestre de 2022, mais le taux de croissance a ralenti. La Chine est le 2e marché d’importation de crabes du Vietnam après les États-Unis.



Les exportations de crabes du Vietnam vers les États-Unis jusqu’au 15 juillet ont atteint plus de 38 millions de dollars, en hausse de 27% par rapport à la même période de l’an dernier. Comme le marché chinois, les exportations de crabes du Vietnam vers les États-Unis ont également bien augmenté au 2e trimestre de 2022, bien qu’il y ait eu un renversement à mi-trimestre.



Les États-Unis ont entièrement rouvert leurs frontières, ce qui a contribué à augmenter la demande de crabes. Cependant, le conflit russo-ukrainien a tendu le marché alimentaire américain, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 20 à 40% par rapport au début de l’année. Cela a conduit les gens à resserrer leurs dépenses, en particulier pour les produits comme les crabes à partir de la fin du 2e trimestre. Les États-Unis continuent d’être le plus grand marché d’importation de crabes du Vietnam, informe le rapport.



Les ventes en hausse continue sur les marchés japonais et français



Les exportations de crabes du Vietnam vers le Japon jusqu’au 15 juillet 2022 ont atteint plus de 24 millions de dollars, en hausse de 51% sur la même période. Elles continuent également de croître au 2e trimestre de 2022. En effet, la valeur des exportations de ces produits vers ce marché au 2e trimestre 2022 a atteint près de 15 millions de dollars, en hausse de 64% sur la même période.

Le Japon est toujours le plus grand importateur de crabes vietnamiens sur le marché qui participe au CPTPP, et également le pays qui maintient la croissance continue des importations de crabes au premier semestre tandis que pendant cette période les exportations vers le Canada et l’Australie ne sont pas stables et ont tendance à diminuer.



Sur le marché de l’Union européenne, les exportations de crabes vietnamiens ont connu une forte croissance en avril et juin. La France reste le plus grand marché d’importation de crabes vietnamiens en Europe, atteignant plus de trois millions de dollars en ce début d’année 2022, en augmentation de 60%. En parallèle à la France, les exportations de crabes vietnamiens vers la Belgique et les Pays-Bas augmentent également à un rythme rapide. – CVN/VNA