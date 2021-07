Près de 892.883 tonnes de charbon vietnamien ont été exportées en six mois. Photo: futura-sciences

Hanoï (VNA) - Selon des données préliminaires du Département général des douanes, en juin 2021, 317.400 tonnes de charbon ont été exportées, rapportant 37,58 millions de dollars.



Pour l'ensemble du premier semestre, les exportations de charbon se sont établies à près de 892.883 tonnes (+131,2% en glissement annuel), rapportant près de 109,24 millions de dollars (+102,9%).



Le Japon est arrivé en tête avec 218.168 tonnes et 26,2 millions de dollars, en baisse de 4,7% en volume et de 15,4% en valeur.



En particulier, les exportations de charbon vers l'Asie du Sud-Est au premier semestre ont enregistré une forte croissance, notamment les marchés indonésien et philippin.



L'Indonésie a occupé la deuxième place avec 176.629 tonnes, équivalent à 22,96 millions de dollars, soit une hausse soudaine de 5.028% en volume et 4.563% en valeur.



Les Philippines se sont classées troisième avec 212.318 tonnes et 21,99 millions de dollars, soit un bond de 58.712% et 23.416% en volume et en valeur. -CPV/VNA