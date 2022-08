Fabrication dans l'EURL du caoutchouc Dau Tieng. Photo: baobinhduong

Hanoi (VNA) - Au cours des 7 premiers mois de 2022, 983.760 tonnes de caoutchouc ont été exportées, atteignant 1,68 milliard d’USD.Selon le Département général des Douanes vietnamiennes, en juillet 2022, le Vietnam a exporté 196.500 tonnes de caoutchouc, d'une valeur de 318,98 millions d’USD.Au cours des 7 premiers mois de 2022, 983.760 tonnes ont été exportées, atteignant 1,68 milliard d’USD, en hausse de 7,2% en volume et de 9,1% en valeur en un an.En juillet, les exportations de caoutchouc vers de grands marchés ont augmenté tant en volume qu'en valeur par rapport à la même période l'an dernier, notamment vers l'Inde, la République de Corée du Sud, la Turquie et l'Indonésie, la Russie, le Canada, l'Espagne…Certains marchés ont cependant réduit leurs importations de caoutchouc en provenance du Vietnam comme Taïwan, les États-Unis, le Sri Lanka, le Pakistan, le Japon...En juillet, la Chine est demeurée le premier marché à l'export du caoutchouc du Vietnam, avec 140.040 tonnes et 220,09 millions d’USD, -7,6% en volume et -10,3% en valeur en un an.En 7 mois, le Vietnam a exporté 676.360 tonnes vers la Chine, d'une valeur de 1,12 milliard d’USD, 5,3% en volume et 7,8% en valeur.- VNA