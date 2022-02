Hanoi (VNA) - Les recettes d'exportation du caoutchouc du Vietnam devraient atteindre 3,5 milliards de dollars cette année et le prix du caoutchouc atteindrait 3,8 dollars par kg au second semestre, ont déclaré des experts.

Les experts ont expliqué que l'augmentation du prix est due à la rareté du caoutchouc naturel et à la flambée des prix du pétrole, notant que le prix du caoutchouc rebondirait d'ici la fin du premier trimestre.

Beaucoup prévoient que le secteur vietnamien du caoutchouc bénéficiera du nouveau cycle mondial d'augmentation des prix en 2022-2024, qui est causé par la crise de l'offre.

Selon l'Agence pour le commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam a expédié à l'étranger 1,97 million de tonnes d'une valeur de 3,3 milliards de dollars l'année dernière, en hausse en un an de près de 13 % en volume et de 39 % en valeur.

Des marchés tels que la Chine, l'Inde, la République de Corée et les États-Unis ont augmenté leurs importations de caoutchouc vietnamien au cours de l'année.- VNA