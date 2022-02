Photo d'illustration : rubber news

Selon Khairuddin Rahim, l'industrie malaisienne du caoutchouc est un exemple typique d'industrialisation du caoutchouc de haute qualité lorsqu'il s'agit d'approvisionner le marché mondial avec une large gamme de produits.Il l'attribue à la disponibilité de matières premières en caoutchouc de haute qualité, à une bonne infrastructure ainsi qu'au soutien efficace des activités de recherche et développement par le Centre de caoutchouc de Malaisie (MRB) et le Centre de recherche Tun Abdul Razak (TARRC).Le responsable a également déclaré que les petites et moyennes entreprises malaisiennes recherchent des produits en caoutchouc de haute technologie et de grande valeur pour l'ingénierie, la construction et les applications marines. Pendant ce temps, les grandes entreprises produisent principalement des pneus et des gants traditionnels tels que Top Glove, Hartalega, Kossan, Supermax, Continental Tire, Toyo Tire et Goodyear.Les produits en caoutchouc, les pneus et les articles connexes font partie de l'industrie du caoutchouc de longue date de la Malaisie. La Malaisie exporte des produits en caoutchouc vers plus de 190 pays et territoires à travers le monde. Des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon représentaient à eux seuls plus de 41 % du chiffre d'affaires total des exportations de la Malaisie.- VNA