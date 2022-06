Photo d'illustration: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Les prix mondiaux du café devraient poursuivre leur tendance à la hausse dans les temps à venir, offrant une bonne opportunité aux exportateurs de café, ceux du Vietnam en particulier, a estimé le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Entre janvier et mai, les exportations vietnamiennes de café ont augmenté tant en volume qu’en valeur par rapport à 2021 atteignant 889.000 tonnes, pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, en hausse de 24,2% et de 54% sur un an, respectivement. Le prix moyen à l'exportation du café vietnamien est estimé à 2.251 dollars/tonne (+24%).

Rien qu’en mai, les exportations sont estimées à 150.000 tonnes, rapportant au pays 343 millions de dollars, soit une croissance de 15,2% en volume et de 40,7% en valeur en rythme annuel. Le prix moyen de ce produit était de 2.248 dollars/tonne (+22,1%).

Selon les prévisions des experts, les prix mondiaux du café devraient continuer à augmenter car l'offre d'Arabica de haute qualité traité par voie humide à New York, provenant principalement du Mexique et d'Amérique centrale, semble avoir été épuisée. -VNA