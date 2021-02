Une chaîne de production chez la compagnie du textile Eclat Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations de six pays de l’Association de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) n’ont chuté que de 2,2% en 2020 par rapport l’an dernier pour atteindre 1,35 billion de dollars.



Il s’agit d’une baisse relativement faible malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 dans la région et dans le monde, selon les données de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).



Parmi les six pays, seul le Vietnam a enregistré une hausse des exportations de près de 7% en 2020 pour atteindre 282,66 milliards de dollars. En même temps, les Philippines ont enregistré une baisse de 10,1% des exportations; la Thaïlande, de 6,0% ; Singapour, de 4,1% et la Malaisie et l’Indonésie, de 2,6% chacun, selon JETRO.



L'excédent commercial total des six membres de l'ASEAN a triplé pour atteindre 133,66 milliards de dollars car la dimunition des prix de l'énergie et de la demande intérieure a entraîné des baisses des importations plus fortes que celles des exportations.



L'excédent commercial de la Thaïlande a bondi de 144,5%, contre une augmentation de 83,5% pour le Vietnam, 43,9% pour Singapour et 25,6% pour la Malaisie. Les Philippines ont réduit leur déficit commercial de 46,3% à 21,84 milliards de dollars alors que l'Indonésie a enregistré un excédent commercial de 21,74 milliards de dollars contre un déficit de 3,6 milliards de dollars en 2019.



En 2020, Singapour représentait 27,4% du commerce total des six pays en valeur, suivi du Vietnam avec 21,3%, de la Thaïlande avec 17,1%, de la Malaisie avec 16,5%, de l'Indonésie avec 11,9% et des Philippines avec 5,8%. -VNA