Bangkok, 26 janvier (VNA) - Les perspectives des exportations alimentaires de la Thaïlande sont prometteuses, avec des exportations qui devraient augmenter de 8,4 % cette année, tirées par une demande mondiale plus élevée et une hausse des prix des matières premières, de l'énergie et de la logistique.

Photo d'illustration : Bangkok Post

Le directeur de l'Institut national de l'alimentation, Anong Paijitprapaporn, a déclaré que les exportations alimentaires devraient atteindre un record de 1,2 billion de bahts (près de 36,31 milliards de dollars) cette année.

Le 24 janvier, la Chambre de commerce thaïlandaise, l'Institut national de l'alimentation et la Fédération des industries thaïlandaises (FTI) ont publié une annonce conjointe indiquant que les exportations alimentaires avaient augmenté de 11,8 % l'année dernière pour atteindre 1 107 milliards de THB, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente.

La Thaïlande reste le 13e exportateur de produits alimentaires au monde, une place inchangée par rapport à l'année précédente, a-t-il déclaré. Cependant, la part du pays sur le marché alimentaire mondial est tombée à 2,3 % en 2021. La Chine est le plus grand importateur de produits alimentaires thaïlandais, avec un montant de 271,67 milliards de THB, en hausse de 50 % sur un an.- VNA