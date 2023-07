Hanoi (VNA) – Le Vietnam a gagné quelque 6,42 milliards de dollars grâce aux exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au premier semestre, en baisse de 28,8% en glissement annuel, a fait savoir l’ Administration de la sylviculture du Vietnam (VNFOREST).

Une chaîne de production de meubles en bois pour l’exportation dans une usine de la compagnie par actions Woodsland Tuyen Quang. Photo: VNA Une chaîne de production de meubles en bois pour l’exportation dans une usine de la compagnie par actions Woodsland Tuyen Quang. Photo: VNA

Les revenus d’exportation du bois et des produits du bois ont été estimées à 5,96 milliards de dollars, en baisse de 29%, celles des produits sylvicoles hors bois à 455,7 millions de dollars, en baisse de 26,2%, a-t-elle précisé.



Selon la VNFOREST, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le secteur a affiché un excédent commercial de 5,32 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023, soit 70% du niveau de la même période de l’an dernier.



La baisse des revenus d’exportation des produits agricoles, sylvioles et aquatiques était due aux impacts du ralentissement de l’économie mondiale, au conflit russo-ukrainien et à la hausse de l’inflation dont les gouvernements tentent d’atténuer les effets avec le resserrement de leur politique monétaire, poussant les consommateurs à réduire leurs dépenses, en particulier sur les marchés américain et européen, a-t-elle indiqué.



Afin d’atteindre l’objectif d’exporter 17,5 milliards de dollars de produits sylvicoles, le secteur prévoit de déployer notamment la Stratégie de développement sylvicole pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, le Programme de développement sylvicole durable pour la période 2021-2025, et le Plan de restructuration du secteur sylvicole pour la période 2021-2025.



Le secteur mettra également en oeuvre les tâches et solutions pour développer durablement l’industrie de transformation du bois et des produits sylvicoles hors bois, élaborera des scénarios de gouvernance de l’exportation et l’importation du bois et des produits sylvicoles, et développera les marchés d’exportation conformément au droit international et aux accords signés. – VNA