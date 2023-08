Des organisations internationales et la presse mondiale continuent d'avoir de nombreuses analyses et évaluations positives sur la reprise et les perspectives de l'économie vietnamienne au second semestre 2023. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoi (VNA) - Des organisations internationales et la presse mondiale continuent d'avoir de nombreuses analyses et évaluations positives sur la reprise et les perspectives de l'économie vietnamienne au second semestre 2023.

Selon le site Fiber2Fashion, malgré que le taux de croissance soit lent dans un contexte de difficultés économiques mondiales, le Vietnam fait mieux que la plupart des autres pays.

Dans leur évaluation de la situation économique du Vietnam au cours des 6 premiers mois de 2023, le FMI et la DBS Bank, basée à Singapour, ont déclaré que l'assouplissement progressif de la politique monétaire du Vietnam, la réduction des impôts et l'expansion des dépenses publiques avaient contribué à atténuer l'impact des "vents contraires".

Le FMI a noté que la croissance économique du Vietnam se redresserait au second semestre 2023, l'inflation devrait être contrôlée en dessous de l'objectif de 4,5% fixé par la Banque d'État du Vietnam.

La Standard Chartered Bank prévoit que l'économie vietnamienne se rétablira et connaîtra une croissance de 7 % au second semestre de l'année. Au moyen terme, le Vietnam peut renouer avec un taux de croissance élevé grâce au maintien de la stabilité de l'économie et à la mise en œuvre de la politique d’ouverture. La reprise continue du nombre d'arrivées touristiques soutiendra l'équilibre des services. Les efforts du gouvernement et les améliorations seront les facteurs favorisant les flux de capitaux d'investissement.

Sputnik News a écrit que les IDE nouvellement enregistrés au premier semestre 2023 avaient augmenté d'environ 30 % par rapport à la même période l'année dernière.

Selon DBS Bank, malgré de nombreux défis, le Vietnam reste une destination attrayante pour les IDE grâce à la tendance au déplacement de la production, à de nombreux accords de libre-échange (ALE) et à de brillantes perspectives de croissance à moyen terme à 6-7% et au développement de l'écosystème électronique.

Il est important de noter que les nouveaux flux d'IDE dans le secteur manufacturier ont fortement augmenté en 2023, ce qui montre que la confiance des investisseurs étrangers en le potentiel à long terme du Vietnam reste inchangée.

Selon l'Asia Business Outlook de l'Inde, le Vietnam est l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Dans ce contexte, les mesures de soutien du gouvernement telles que les incitations fiscales, le marché du travail qualifié jouent un rôle important pour aider le Vietnam à devenir un pôle manufacturier alors que les entreprises cherchent à diversifier et à renforcer la chaîne d'approvisionnement.

Le Vietnam est un pays en développement avec une économie en croissance, un environnement politique stable et une main-d'œuvre relativement jeune, ce qui en fait une destination attrayante pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs activités en Asie.

Le Vietnam deviendra une destination attrayante pour les entreprises. Photo: VNA

Avec un engagement de mener la transformation numérique et être un centre de fabrication, le Vietnam devient une destination attrayante pour les entreprises. -VNA