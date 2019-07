Colloque pour lancer le concours "Idée de startup" destiné aux étudiants et anciens étudiants vietnamiens en Australie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a tenu le 13 juillet à Sydney un colloque pour lancer le concours "Idée de startup" destiné aux étudiants et anciens étudiants vietnamiens en Australie.

Lors de ce colloque, une centaine d’étudiants vietnamiens ont écouté les récits sur la startup et les conseils des conférenciers bien connus qui étaient des hommes d’affaires vietnamiens ou d’origine vietnamienne en activité en Australie.

Les jeunes sont très enthousiastes à participer au concours, le considérant comme un terrain pour proposer des initiatives, nourrir la confiance, le courage et le savoir-faire nécessaire.

Organisé conjointement par l'Association des étudiants vietnamiens de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et la Fondation de startup des entreprises scientifico-technologiques du Vietnam, le concours "Idée de startup" a pour but de promouvoir la startup au sein de la communauté des étudiants vietnamiens en Australie.

Avec une prime totale de 10.000 dollars australiens (plus de 7.000 dollars américains), il s’agit du premier et du plus grand concours à Sydney destiné aux étudiants et anciens étudiants vietnamiens en Australie.

Le concours comprend trois étapes, à partir du juillet jusqu’au septembre 2019. La finale aura lieu le 21 septembre prochain, avec la participation de trois meilleurs groupes. -VNA