Hanoï (VNA) - Le nombre d'étudiants vietnamiens dans l'enseignement supérieur aux États-Unis a augmenté pour la 18e année consécutive, a cité le rapport annuel Open Doors de l'Institut international de l'Education (IIE).



Pendant l’année universitaire 2018-2019, le Vietnam se classe au 6e rang des pays étrangers ayant des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur américains, avec un total de 24.392. En 2018-2019, les étudiants vietnamiens versent près d’un milliard de dollars dans l’économie américaine, a indiqué ce rapport.



Aux Etats-Unis, les secteurs des sciences et techniques, des mathématiques, du management et du business sont toujours les plus attrayants pour les étudiants étrangers.



Selon ce rapport, près d’1,1 million d’étudiants étrangers ont suivi un cursus dans des établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis en 2018-2019, soit une augmentation de 0,05% par rapport à 2017-2018. Les États-Unis restent le principal choix des étudiants internationaux en enseignement supérieur, avec 21% du total.



Les données ont également révélé que le Vietnam était une destination de plus en plus prisée des étudiants américains. Ils ont été 1.147 pour l’année universitaire 2016-2017, contre 1.228 en 2017-2018.



À la veille du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, les données d’Open Doors réaffirment clairement que l’éducation demeure la pierre angulaire des relations vietnamo-américaines. -CPV/VNA