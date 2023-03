Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a exhorté les étudiants vietnamiens dans ce pays à contribuer plus activement et plus efficacement à la promotion de l'amitié entre les deux pays.



Lors d’un événement organisé dimanche soir à l’Université royale de Phnom Penh pour consolider la fraternité entre les étudiants militaires et les étudiants vietnamiens au Cambodge, le diplomate vietnamien les a remerciés pour leur participation à des activités de l'ambassade du Vietnam dans ce pays, ainsi qu’aux événements de célébration des 55 ans de l’établissement des relations diplomatique Vietnam-Cambodge.



L’ambassadeur Nguyen Huy Tang a émis le souhait que les étudiants vietnamiens continuent à promouvoir la tradition de solidarité pour s'entraider et surmonter toutes les difficultés et obtenir les meilleurs résultats dans les études.-VNA