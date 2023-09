Washington D.C., 8 septembre (VNA) – Un centre États-Unis-ASEAN sera créé à Washington, D.C, dans le cadre des efforts visant à approfondir les relations entre les États-Unis et le bloc régional, notamment en matière de coopération économique, a annoncé le Département d'État américain le 7 septembre.

Le centre institutionnalisera et approfondira davantage les relations entre les États-Unis et l'ASEAN, tout en renforçant le soutien à l'engagement économique et culturel des États-Unis en Asie du Sud-Est, a indiqué le département.



Ses activités viseront à soutenir les efforts conjoints des deux parties pour promouvoir une région ouverte, connectée, prospère, résiliente et sûre.



Ce plan a été annoncé alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris participait au 18e Sommet de l'Asie de l'Est à Jakarta, en Indonésie.



Selon Kamala Harris, les États-Unis examinent les efforts en cours visant à promouvoir une prospérité généralisée en investissant dans des infrastructures durables et de haute qualité, en accélérant la transition énergétique et en développant des chaînes d'approvisionnement sûres et résilientes.



Dans son communiqué, le Département d'État américain a déclaré que les États-Unis sont le plus grand investisseur dans l'ASEAN parmi les pays partenaires du groupe, et que le commerce bilatéral a atteint un record de 520,3 milliards de dollars en 2022.- VNA