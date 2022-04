Cân Tho (VNA) - Les États-Unis veulent s’associer à à Cân Tho pour réduire de manière substantielle et réalisable les impacts du changement climatique, a déclaré vendredi 8 avril l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, lors de sa visite dans la ville du delta du Mékong.

Des collectifs et des individus mis à l’honneur par l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Photo : VNA

Le diplomate a indiqué qu’à travers le partenariat Mékong-États-Unis, les États-Unis continuent d’aider les pays de la sous-région du Mékong à promouvoir la stabilité, la paix, la prospérité et le développement durable.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Vietnam parraine une variété de programmes sur la gestion des forêts, la diversité et la conservation de la biodiversité, aidant le pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux impacts du changement climatique, a-t-il affirmé.

Marc Knapper a déclaré que pour atténuer efficacement et durablement le changement climatique, il est nécessaire de se concentrer sur la promotion des énergies vertes et renouvelables, ainsi que sur les programmes de coopération en matière de formation pour sensibiliser et améliorer la qualité des ressources humaines.

Il a informé qu’il avait eu une réunion avec le conseil d’administration de l’Université de Cân Tho pour réaffirmer l’engagement des États-Unis dans un partenariat axé sur l’éducation via des échanges populaires.

Il s’est réjoui de savoir que de nombreux étudiants du delta du Mékong choisissent les États-Unis comme destination pour leurs études et leurs recherches, en particulier dans les domaines de l’environnement et du changement climatique.

Les États-Unis s’engagent à toujours créer les meilleures conditions possibles pour les étudiants et chercheurs vietnamiens, a déclaré le diplomate.

Le même jour, Marc Knapper a assisté à une cérémonie d’ouverture du système de nettoyage de rivière "The Interceptor 003", une machine qui utilise l’énergie solaire pour collecter les déchets sur la rivière de Cân Tho avec une capacité quotidienne maximale de 50.000 kg. – VNA