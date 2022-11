Le Caire (VNA) – L’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a affirmé lundi 7 novembre son soutien au Vietnam dans la transition énergétique juste et la réponse au changement climatique.

Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà et l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, lors de la rencontre en marge de la COP27. Photo: VNA





Lors d’une réunion avec le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, en marge de la 27e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), John Kerry a déclaré que les États-Unis renforceront leur coopération avec le Vietnam et travailleront avec la nation d’Asie du Sud-Est à la réalisation des engagements climatiques.



Pour sa part, Trân Hông Hà a réitéré l’engagement pris par le Vietnam lors de la COP26 d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et a souligné que le pays déploie des mesures globales en matière de transition énergétique pour atteindre cet objectif.



Cependant, a-t-il dit, assurer la sécurité énergétique pour servir le développement économique et en même temps réduire les émissions de gaz à effet de serre nécessitent un soutien international en termes de ressources et de technologie.



Les deux parties se sont échangées sur les moyens et les solutions pour faire face au changement climatique et limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius, comme le prévoit l’Accord de Paris sur le climat

La COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre. Photo: Getty Images



Près de 200 pays se réuniront du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte pour la COP27. La présidence égyptienne a réaffirmé la nécessité pour les États de rehausser leurs objectifs climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.



Au menu figureront également les différentes mesures à prendre pour parvenir à aider les sociétés à s’adapter, notamment pour les communautés les plus vulnérables aux bouleversements entrainés par le réchauffement climatique.



Lors de la COP26, les pays développés avaient convenu d’au moins doubler le financement de l’adaptation, mais de nombreux acteurs appellent à ce que les financements pour l’adaptation face aux conséquences du réchauffement climatique soient équivalents aux montants actuellement dépensés pour l’atténuation, comme le prévoit l’Accord de Paris sur le climat.

Selon un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement, les besoins annuels pour l’adaptation sont désormais estimés entre 160 et 340 milliards de dollars d’ici à 2030 et entre 315 et 565 milliards d’ici 2050. – VNA