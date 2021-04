Hanoï, 17 avril (VNA) - Le Trésor américain a retiré le Vietnam et la Suisse de la liste des pays qualifiés de manipulateurs de devises, annulant une décision de l'administration dirigée par l’ancien président Donald Trump en décembre dernier.

Photo d'illustration/VNA



Le Trésor américain a déclaré dans son rapport semestriel sur les politiques de change et macro-économiques des grands partenaires commerciaux des États-Unis au Congrès le 16 avril qu'aucun pays ne répond actuellement aux critères américains en tant que manipulateur.

Il a déclaré que le Vietnam, la Suisse et Taiwan (Chine) feraient l'objet d'une surveillance renforcée, ce qui signifie que ces pays et territoires ne seront pas immédiatement confrontés aux sanctions américaines.



Dans le rapport, le premier de l'administration Joe Biden, la Chine n'est pas désignée comme un manipulateur de devises. L'administration de Donald Trump a mis la Chine sur la liste en 2019 lors d'une impasse commerciale entre les deux plus grandes économies du monde.-VNA