Des marchandises au port de Long Beach, en Californie, aux États-Unis. Photo: AFP / VNA



Jakarta (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno LP Marsudi a annoncé dimanche que l'Indonésie avait conservé son statut de bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG) des États-Unis après la dernière visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Jakarta.

Mme Retno a déclaré que l'extension du SPG pour les exportations indonésiennes vers les États-Unis, décidée officiellement le 30 octobre dernier par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), témoignait du partenariat stratégique entre les deux pays.

L'Indonésie est l'un des 120 pays qui ont bénéficié du SPG, le plus ancien et le plus important programme de préférences commerciales des États-Unis. Il supprime les droits sur des milliers de produits importés afin de promouvoir le développement économique des pays et territoires bénéficiaires. Le SPG a été accordé aux pays en développement dans le monde depuis 1974, dont l'Indonésie a reçu pour la première fois les avantages du SPG des États-Unis en 1980.

La décision d'étendre le SPG pour Indonésie a été faite après que l'USTR l'a examiné pendant environ 2,5 ans depuis mars 2018, a déclaré Mme Retno.

Elle a déclaré que l'extension apporterait des avantages positifs non seulement à l'Indonésie mais aussi aux entreprises américaines, espérant que de solides relations commerciales entre l'Indonésie et les États-Unis seront un catalyseur pour augmenter des investissements entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

Les États-Unis sont actuellement le deuxième plus grand marché à l’exportation non pétrolière et gazière de l'Indonésie après la Chine, avec un commerce bilatéral total atteignant 27 milliards de dollars américains en 2019. Les deux pays ont convenu de rechercher une discussion plus complète et permanente sur leur partenariat commercial dans l’avenir. -VNA