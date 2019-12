Installation de panneaux solaires sur des toits à Ho Chi Minh-Ville. Photo : internet

Hanoï (VNA) - L'Agence américaine pour le développement international (USAID) vient d’annoncer qu'elle parrainerait à hauteur de 14 millions de dollars un projet visant à renforcer la sécurité énergétique urbaine au Vietnam.

Déployé pendant 4 ans, de 2019 à 2023, ce projet déploie des solutions énergétiques dans plusieurs zones urbaines du Vietnam dont Ho Chi Minh-Ville. Le projet permettra de régler les besoins croissants en énergie au Vietnam et la pollution de l’air dans les zones urbaines via une coopération avec les autorités municipales et la création d'opportunités d’affaires aux entreprises. Ce projet assistera la mise en œuvre de solutions énergétiques avancées comme des panneaux solaires…

Depuis 2017, l’USAID et le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce ont coopéré dans la modernisation des mécanismes et politiques énergétiques dont l’intensification de l’utilisation des énergies renouvelables.

En plus, l’USAID a soutenu le Vietnam dans la formation du personnel dans la résilience aux catastrophes naturelles. -VNA