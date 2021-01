Dans l'usine de production de pneus pour camions Radial de la société par actions Danang Rubber (DRC), dans le parc industriel Lien Chieu, à Da Nang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département du commerce des États-Unis (DOC) a récemment annoncé des déterminations préliminaires dans le cadre d'enquêtes antidumping sur les pneus de véhicules de tourisme et de camionnettes en provenance de certains marchés, dont Vietnam.



Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a annoncé que selon les déterminations du DOC, les exportateurs avaient sous-évalué les pneus de tourisme aux États-Unis à des taux de 0 à 22,30% pour le Vietnam.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué qu'il s'agissait d'une conclusion très positive, car les entreprises qui ne pratiquent pas le dumping selon les déterminations préliminaires du DOC représentent 95,5% des exportations vietnamiennes de pneus vers les Etats-Unis. Faute de pleine coopération avec l'agence d'enquête, les autres entreprises sont soumises à un taux d'imposition de 22,30%.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a recommandé aux fabricants et exportateurs de pneus pour automobiles concernés de continuer à coopérer étroitement et pleinement avec l'agence d’enquête pour des déterminations finales positives.



Si les déterminations préliminaires peuvent être conservées jusqu’au stade final de l'enquête, les entreprises qui ne pratiquent pas le dumping selon les conclusions seront exclues de l'enquête.



Le DOC devra publier ses déterminations finales vers le 14 mai 2021.-VNA