Tra nsformation de pangasius destinés à l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département du commerce des États-Unis (DOC) a annoncé qu'il maintiendrait les taxes antidumping existants appliqués aux pangasius importés du marché vietnamien.

Cette décision intervient après que le DOC publie la conclusion finale du 18e examen (POR 18 - Period of review 18) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 pour les pangasius vietnamiens.

Concrètement, le DOC a maintenu le taux de la taxe antidumping appliqué à chaque entreprise sur la base des résultats des examens les plus récents.

Au cours du POR 17, le DOC a estimé que deux entreprises vietnamiennes étaient soumises à des droits antidumping respectifs de 0,00 dollar par kilo et de 3,87 dollars par kilo, tandis qu'une entreprise devait être assujettie à un taux d'imposition distinct de 1,94 dollars par kilo.

En outre, un taux d'imposition national de 2,39 dollars par kilo a été appliqué aux 32 autres entreprises dans le cadre de l'examen.

Au cours du POR 18, le DOC a également déterminé qu'une entreprise exportatrice vietnamienne n'était pas éligible à un taux d'imposition distinct, se voyant ainsi imposer un taux d'imposition national de 2,39 dollars par kilo.

À l'heure actuelle, le DOC est en train de recevoir la demande du POR 19 pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 pour le pangasius vietnamien.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de se coordonner avec l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportateurs vietnamiens et la partie américaine pour traiter les questions pertinentes afin de garantir les droits et intérêts légitimes du Vietnam à cet égard. -VNA