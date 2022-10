Le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin III. Photo : indonesiadefense.com

Jakarta (VNA) – Le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin III a fait l'éloge du rôle de l'Indonésie dans l'ASEAN, l'Indo-Pacifique et le monde lors de discussions avec son homologue indonésien Prabowo Subianto.Selon un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis en Indonésie le 21 octobre, les deux responsables se sont rencontrés et ont discuté des possibilités pour les deux pays de se coordonner dans la poursuite d'un Indo-Pacifique "libre et ouvert" ainsi que des problèmes mondiaux d'intérêt commun.Ils ont souligné l'importance d'une coopération continue alors que la dynamique de la sécurité régionale devient de plus en plus complexe.Lloyd J. Austin a exprimé son intérêt à continuer d'aider à la modernisation de l'armée indonésienne et à renforcer l'interopérabilité entre les deux pays.Il a également exprimé son soutien à l'accent mis par son homologue sur la professionnalisation militaire, notant que l'Indonésie compte désormais des cadets dans trois académies de service américaines.Les responsables ont également discuté des avancées significatives dans la coopération bilatérale en matière de défense, notamment l'expansion récente de l'exercice militaire conjoint Super Garuda Shield cet été, le plus grand exercice de ce type entre les deux nations.- VNA