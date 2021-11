Le consul général p.i des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Robert Greenan, visite les activités de dépistage tuberculeux au point de vaccination anti- Covid-19 à l'infirmerie du quartier N°5, arrondissement N°6. Photo: thanhnien.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les personnes âgées de 55 ans et plus qui se font vacciner anti-Covid-19 à l’infirmerie du quartier N°5, arrondissement N°6 à Hô Chi Minh-Ville, seront invitées à passer des radiographies pulmonaires gratuites par des appareils portatifs pour aider à détecter les symptômes de la tuberculose.

Tous les participants recevront les résultats dans les 3 jours suivants et seront contactés pour accéder aux services de traitement appropriés si nécessaire.

Cette activité est soutenue par le projet de mise fin à la tuberculose financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Ce projet se dote d’un budget de 2 millions de dollars et est mis en œuvre pendant trois ans dans le but d'augmenter la détection des cas de tuberculose et l'accès aux soins de santé à Hô Chi Minh Ville et à Hanoï.

Ce dépistage tuberculeux aux points de vaccination anti-Covid-19 est réalisé avec le soutien du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, de l'Hôpital Pham Ngoc Thach, du Comité populaire de l’arrondissement N°6 et des agents de santé locaux. Il est également réalisé au district de Binh Chanh et prévu dans trois autres districts. -VNA