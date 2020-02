Les délégués participent à la 11e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Etats-Unis en Indonésie. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - La 11e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Etats-Unis (Joint Cooperation Committee -JCC) a eu lieu le 14 février à Jakarta en Indonésie.

Il s'agit d'une réunion annuelle au niveau d’ambassadeur pour évaluer la mise en œuvre des projets et les activités de coopération dans le cadre du Partenariat stratégique ASEAN-Etats-Unis. L'ambassadeur vietnamien Tran Duc Binh, chef de la mission vietnamienne auprès de l'ASEAN, a assisté à cette réunion.



Les deux parties ont hautement apprécié le développement important du partenariat stratégique ces derniers temps ainsi que la mise en œuvre complète de tout le contenu du plan d'action ASEAN-Etats-Unis pour la période 2016-2020.



Les programmes de coopération en matière d’éducation et de formation, les bourses … ont contribué à soutenir les pays de l'ASEAN dans le renforcement des capacités pour qu'ils puissent profiter des opportunités de la 4e révolution industrielle.



Les pays de l'ASEAN ont estimé la coopération des Etats-Unis avec eux dans les domaines comme la sécurité maritime, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et les catastrophes naturelles,… ainsi que leur contribution active aux mécanismes de coopération régionale de l'ASEAN tels que le Forum régional de l'ASEAN (ARF), la réunion des ministres de la défense de l'ASEAN élargie (ADMM ), le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), etc.

Dans le futur, les Etats-Unis continueront de promouvoir la coopération avec l'ASEAN à travers l'élaboration du Plan d'action ASEAN-Etats-Unis pour la période 2021-2025, le programme de partenariat pour l'optimisation de la coopération régionale (PROSPECT), le programme de croissance inclusive à travers l'innovation, le commerce et l’e-commerce...



Les Etats-Unis continueront également d'appuyer les efforts et le rôle de l'ASEAN dans les négociations du Code de conduite en Mer Orientale COC) avec la Chine, ainsi que d'assurer la sécurité et la sûreté maritimes, le règlement par des mesures pacifiques des différends sur la base du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.



Mme Melisa Brown (Mexico Brao), chargé d’affaire de la délégation des Etats-Unis auprès de l'ASEAN, a tenu en haute estime le thème de l’ASEAN 2020 "Cohésif et réactif" et les priorités du Vietnam durant l’année de présidence de ce bloc régionale. Elle a affirmé que les Etats-Unis soutiendraient activement le Vietnam dans son rôle de présidence et orientaient des programmes de coopération bilatérale pour soutenir les priorités du pays comme le développement des ressources humaines, la coopération économique numérique et le développement durable. - VNA