Les cerises d’origine américaine sont bien importées au Vietnam. Photo: afamily

Hanoï (VNA) - Selon l’Association des producteurs des fruits et légumes du Vietnam, de janvier à avril, les importations nationales de fruits et légumes ont connu une forte chute de 42% en glissement annuel, en atteignant 377 millions de dollars de valeur.



Avec 102 millions de dollars (soit 27% du total), les Etats-Unis sont devenus pour la première fois le premier fournisseur au Vietnam. La plus forte augmentation par rapport à la même période de l’année passée, de 44%, a été constatée sur ce marché. Les cerises, myrtilles et raisins sont les fruits d’origine américaine les plus importés au Vietnam pendant cette période.



Jusqu’à ce jour, le Vietnam a autorisé l’importation sur son sol de six fruits frais d’origine américaine que sont orange, cerise, poire, pomme, raisin et myrtilles.



Ces 4 premiers mois, les entreprises dans le pays ont aussi augmenté leurs achats auprès de marchés comme la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Myanmar. -CPV/VNA