Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les envois de fonds de l'étranger vers Ho Chi Minh-Ville en 2023 ont atteint plus de 9,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 43,3% sur un an et un record de ces dix dernières années, a déclaré Nguyen Duc Lenh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État du Vietnam (SBV) de Ho Chi Minh-Ville, le 23 janvier.

Par région, les envois de fonds en provenance d'Asie représentaient la proportion la plus élevée avec 50,5% tandis que le montant des envois de fonds transférés d'Afrique et d'Amérique a diminué.

En même temps, les envois de fonds en provenance des Amériques représentaient une proportion élevée de 29,1%, juste derrière la région asiatique, mais la valeur a diminué de 10,2%. La reprise post-pandémique des marchés du travail, des services et du tourisme dans les pays asiatiques ainsi qu'un environnement économique et politique stable ont eu un impact positif sur les envois de fonds en 2023, a-t-il estimé.



Il a expliqué que le flux d'envoi de fonds vers la mégapole du Sud était associé à la tendance croissante de l'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger.

En outre, la stabilité de la macroéconomie du Vietnam, un environnement de l'investissement et des affaires favorable, les mécanismes et politiques efficaces pris par le gouvernement et la Banque d'État en matière d'attraction de ces fonds ainsi que l'augmentation des activités culturelles, touristiques et sportives ont conduit à une croissance des envois de fonds ces derniers temps.



Le développement du réseau de paiement et les services pratiques de banques commerciales et des entreprises ont contribué aussi à dynamiser les envois de fonds vers le pays, la ville en particulier, en 2023, selon Nguyen Duc Lenh. -VNA