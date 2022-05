Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les envois de fonds des Vietnamiens résidant à l’étranger à Hô Chi Minh-Ville via les établissements de crédit jusqu’à la fin du premier trimestre de 2022 ont atteint 1,775 milliard de dollars, a fait savoir la Banque d’État du Vietnam affiliée à Hô Chi Minh-Ville.



Ce chiffre représente une hausse de 14,2% par rapport à la même période de 2021 et près de 25% des envois de fonds enregistrés vers la mégapole du Sud en 2021, a-t-elle précisé.



L’an dernier, les Vietnamiens résidant à l’étranger avaient envoyé à Hô Chi Minh-Ville 7,1 milliards de dollars, soit plus de la moitié des envois de fonds du pays. –VNA