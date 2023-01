Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés dues à la situation épidémique, les envois de devises transférées par les Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu) en 2022 à Ho Chi Minh-Ville sont estimés à 6,8 milliards de dollars, représentant environ 50% du montant total des envois de fonds au Vietnam.

Ce flux de trésorerie contribue à générer des revenus en devises, à stabiliser les taux de change, à stabiliser le marché des changes et à la croissance économique de la ville.

Afin de continuer à attirer les envois de fonds de la diaspora vietnamienne, la mégapole du Sud dispose de nombreuses solutions et applique de manière créative et flexible des directives et politiques pour promouvoir le rôle des hommes d'affaires étrangers dans le processus de construction et de développement socio-économique municipal.

Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon le Comité d'État chargé des affaires des Vietnamiens d'outre-mer, plus de 5,3 millions de Vietnamiens qui vivent et travaillent actuellement dans 130 pays et territoires.