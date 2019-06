La cérémonie d'inauguration de la foire des importations 2019 (IGF 17). Photo: VNA

Hanoi (VNA)- Le Vietnam participe à la foire des importations 2019 (IGF 17) qui a ouvert ses portes jeudi matin, 27 juin, au Centre sud-coréen des expositions et des conférences (Coex) à Séoul, en République de Corée.

Organisée par l'Association des importateurs coréens (KOIMA), la foire IGF est une occasion d’aider les fabricants et fournisseurs étrangers à présenter leur marque et leurs produits de meilleure qualité aux importateurs et aux consommateurs sud-coréens.

Le stand du Vietnam à cet événement regroupe la participation d’entreprises telles que la plus grande entreprise laitière du Vietnam Vinamilk, EcoLink Vietnam, la Sarl CaftBaeuty, An Thinh, la compagnie de connexion commerciale globale. Ils présentent des produits vietnamiens typiques tels que l’artisanat, les produits laitiers, les aliments et les boissons, le café...

L'IGF est organisée annuellement depuis 2003. Cette année, la foire attire la participation de plus de 250 entreprises venues de 46 pays et territoires et devrait accueillir plus de 20.000 visiteurs internationaux.

Clôture le 29 juin. -VNA