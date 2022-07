Hanoi (VNA) – Les entreprises vietnamiennes et tanzaniennes ont exploré les opportunités de promotion des investissements bilatéraux lors d’un forum d’investissement organisé le 21 juillet en format hybride.

L’ambassadeur du Vietnam en Tanzanie, Nguyên Nam Tiên lors du forum, le 21 juillet. Photo : VNA

Co-organisé par l’ambassade, le Centre d’investissement de Tanzanie (TIC), l’Institut d’études sur l’Afrique et le Moyen-Orient (IAMES) et l’Alliance économique Vietnam-Afrique (VAECA), l’événement a attiré la participation des officiels et des représentants des entreprises des deux pays.La Tanzanie est capable de répondre aux besoins du Vietnam en termes de matières premières et d’approvisionnement en carburant, en diversifiant les marchés d’exportation de biens, de services, de ressources humaines et d’investissements, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Tanzanie, Nguyên Nam Tiên.Dans son discours d’ouverture, le diplomate vietnamien n a affirmé que les deux pays disposent d’un grand potentiel de coopération et des avantages complémentaires pour le développement mutuel.Selon Nguyên Nam Tiên, le Vietnam et la Tanzanie ont créé un cadre juridique comme base de collaboration, avec des entreprises vietnamiennes à la recherche d’opportunités d’investissement en Tanzanie. Cependant, les relations économiques et commerciales bilatérales restent modestes et ne correspondent pas encore à leur potentiel.Il a exprimé son souhait qu’à travers ce forum, les entreprises participantes puissent saisir les opportunités, valoriser les points forts, surmonter les difficultés et les défis pour renforcer les échanges au service de la mise en œuvre de projets de coopération efficaces et concrets.Nguyên Nam Tiên a déclaré que l’ambassade est toujours prête à servir de passerelle reliant les milieux d’affaires.Les participants vietnamiens et tanzaniens ont présenté leurs capacités et discuté de questions d’intérêt commun en matière de commerce et d’investissement lors de l’événement. – VNA