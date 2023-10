De nombreuses grandes entreprises de mode et de textile à travers le monde se sont fixé des objectifs et se sont engagées à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le changement de la stratégie commerciale pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation est essentiel pour les exportateurs vietnamiens s'ils veulent éviter d'être exclus de la chaîne d'approvisionnement mondiale.Les exigences en matière de processus de production et de produits plus respectueux de l'environnement ne sont pas uniquement fixées par les clients en Europe, au Japon, aux États-Unis, mais aussi par les consommateurs du marché intérieur. Face à cette exigence, les entreprises doivent s'engager dans une production durable.La tendance des biens et services à faible émission de carbone, ainsi que des processus de production peu impactants pour l'environnement, est une tendance irréversible. Les entreprises ont de nombreuses opportunités ou risquent d'en perdre en fonction de leurs propres stratégies de production et d’affaires, a souligné Hoang Van Tam, chef adjoint du bureau du changement climatique et de la croissance verte du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d'un séminaire intitulé "Les entreprises saisissent les opportunités pour faire face au changement climatique".Selon lui, investir dans une production écologique et propre afin de suivre la tendance mondiale et répondre aux exigences du marché, en particulier des grands marchés tels que l'Union européenne (UE) et les États-Unis, aidera les entreprises à s'intégrer et à se développer.En septembre dernier, environ 300 sociétés, entreprises et acheteurs internationaux se sont réunis au Vietnam pour rechercher des fournisseurs, notamment Walmart, Aeon Uniqlo, Carrefour, Central Group, IKEA et Lulu. Estimant que le Vietnam a le potentiel de devenir un important fournisseur de marchandises, ces acheteurs mondiaux soulignent que, en plus de la qualité et des prix compétitifs, les produits doivent être fabriqués selon des processus écologiques et respectueux de l'environnement, avec des délais de livraison rapides...Actuellement, de nombreuses grandes entreprises de mode et de textile à travers le monde se sont fixé des objectifs et se sont engagées à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Elles exigent également que les chaînes d'approvisionnement situées dans plusieurs pays, dont le Vietnam, se conforment à ces objectifs, selon Hoang Van Tam.Les réglementations internationales actuelles sur le changement climatique concernent les industries manufacturières de chaque pays. Ces réglementations ont un impact direct sur le Vietnam, qui dépend de ses exportations, avec une valeur dépassant les 370 milliards de dollars. Par conséquent, les entreprises manufacturières doivent orienter leur production vers de faibles émissions de carbone afin de répondre aux exigences des marchés d'importation.Ces dernières années, le groupe suédois IKEA a augmenté ses sources d'approvisionnement en provenance du Vietnam. Giafar Safaverdi, directeur de la chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est chez IKEA, a souligné que le Vietnam était un marché stratégique au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'IKEA. En tant que fournisseur clé, le Vietnam doit garantir que le processus de production et d'approvisionnement des produits respecte les critères de durabilité d'IKEA, et le pays deviendra ainsi un site d'approvisionnement doté d'un potentiel de production hautement compétitif. –VNA