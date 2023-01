Hanoi (VNA) – L’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) suscite de nombreuses attentes pour promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement.

L’UE est le premier partenaire commercial du Vietnam et le troisième marché d’exportation avec un taux de croissance annuel des exportations de 7,5%. Photo: vneconomy.vn

Les vastes engagements pris dans l’EVFTA en matière de commerce et d’investissement contribuent à inciter les entreprises et les investisseurs européens à développer les investissements et la coopération commerciale au Vietnam. Cela crée certes un défi concurrentiel pour les entreprises ayant des partenaires européens, mais c’est également une excellente occasion d’améliorer la coopération et de renforcer le transfert de technologies.Les engagements énoncés dans l’EVFTA concernant à la fois le commerce et l’investissement devraient inciter les entreprises et les investisseurs européens à étendre leurs activités au Vietnam, en promouvant la coopération en matière de commerce et d’investissement.Avec l’élimination immédiate de 85,6% des lignes tarifaires entre le Vietnam et l’UE, de nombreuses industries vietnamiennes ont bénéficié d’une réduction des coûts d’importation des matériaux de production, améliorant ainsi leur compétitivité.Ces informations ont été données lors d’un séminaire sur la manière d’exploiter pleinement les avantages des importations et des investissements de l’EVFTA, organisé le 6 décembre par le magazine Cong Thuong (industrie et commerce).Selon Dô Huu Hung du Département des marchés européens et américains au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, les entreprises vietnamiennes ont fait bon usage de l’EVFTA en important de l’UE des matières premières et des machines pour augmenter leur chiffre d’affaires à l’exportation. L’EVFTA a créé d’énormes avantages concurrentiels pour les exportations du Vietnam vers les 27 pays membres de l’UE.Les exportations du Vietnam vers l’UE ont atteint plus de 57 milliards de dollars l’an dernier et 52 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2022, ce qui représente des hausses de 14 % et de plus de 14 %, respectivement, en rythme annuel.Depuis l’entrée en vigueur de l’accord il y a deux ans, les importations du Vietnam ont fortement augmenté, notamment machines, d’équipements, composants électroniques et matériaux.Grâce à ces équipements et des matériaux de qualité importés de l’UE, de nombreuses entreprises ont créé des produits à plus forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à augmenter le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam. L’UE est un marché exigeant dont les normes de qualité sont élevées pour les importations.