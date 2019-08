Hanoi, 12 août (VNA) - Plus de 53% des entreprises de transformation et de fabrication prévoient de bonnes affaires au 3e trimestre de l'année, a annoncé le Département général des statistiques (DGS).

Photo : VNA



Le secteur des investissements directs étrangers constitue le groupe avec le pourcentage le plus élevé d'entreprises affichant des signes satisfaisants de la production pour l'avenir, avec plus de 90%, tandis que ce taux dans le secteur étatique est de 88,9%.

Parallèlement, les spécialistes ont prédit que les coûts de production entre septembre et décembre 2018 seraient également plus élevés que ceux du deuxième trimestre.



Au contraire, dans la fabrication d’articles électroniques, d’ordinateurs, de dérivés du papier et de véhicules, une baisse au 3e trimestre est prévue.



D'autre part, les experts ont prédit que près de 90% des entreprises, en particulier celles des secteurs de la production électronique, des produits d'optique, du cuir, du caoutchouc et dérivés, des vêtements et des ordinateurs, bénéficieront d'une augmentation ou d'un maintien du marché.

Le DGE a recommandé aux entreprises d’améliorer les infrastructures, de préparer les ressources humaines, de stimuler les investissements. - VNA