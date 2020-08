Go-Jek, une grande plate-forme de paiement et de services mobiles à la demande en Asie du Sud-Est, a annoncé le 5 août le lancement de l’application Gojek au Vietnam.

Une réunion des vice-ministres des Finances et des gouverneurs adjoints des banques centrales de l’ASEAN+3 a eu lieu le 5 août à Hanoï.

La situation socio-économique de la province méridionale de Ca Mau se redresse, et de nombreux objectifs majeurs ont été atteints, selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Tien Hai.

L'économie numérique contribuera à renforcer la connectivité et l'intégration entre l’Inde, l’ASEAN et l’Océanie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam à New Dehli, Pham Sanh Châu.